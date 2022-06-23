У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет, готових до завдання ударів по території України, – Генштаб ЗСУ

В акваторії Чорного й Азовського морів наразі залишаються п'ять носіїв російських високоточних ракет, готових до завдання ракетних ударів по території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В акваторії Чорного й Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.