Події

18:53 23.06.2022

У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет, готових до завдання ударів по території України, – Генштаб ЗСУ

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У Чорному й Азовському морях залишаються 5 носіїв російських ракет, готових до завдання ударів по території України, – Генштаб ЗСУ

В акваторії Чорного й Азовського морів наразі залишаються п'ять носіїв російських високоточних ракет, готових до завдання ракетних ударів по території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В акваторії Чорного й Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #моря #ракети

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