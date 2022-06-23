ЄМС підтвердила рішення про перенесення "Євробачення-2023" з України в іншу країну через війну

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила рішення про перенесення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в іншу країну та продовжить обговорення питання про пошук відповідного місця для проведення.

"EBU повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс пісні "Євробачення" 2023 року не може бути проведений в Україні - країні-переможниці цього року. Рішення було зумовлене зобов'язанням EBU забезпечити виконання умов, які гарантують безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно у країні, яка прийматиме", - йдеться у заяві організації.

У ЄМС заявили, що вкрай важливо, щоб рішення щодо конкурсу ухвалювали професіонали в галузі мовлення і не ставали політизованими, а також наголосили, що у правилах конкурсу чітко зазначено, що захід може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна.

"EBU звернулася по консультацію до стороннього експерта з безпеки, який чітко зазначав, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, були недостатніми для міжнародного публічного заходу, а оцінка ризику події з масовими жертвами через війну "висока", - йдеться у заяві.

Крім того, в EBU заявляють, що, крім міркувань безпеки, війна в Україні змушує делегації та учасників неохоче приїжджати до країни.

"Щодо можливості проведення конкурсу в прикордонному районі, то технічні характеристики запропонованих місць проведення і відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення", - наголошують у EBU.

У зв'язку з чим EBU ухвалив рішення про перенесення заходу в іншу країну та продовжить обговорення питання про пошук відповідного місця для проведення Євробачення-2023.

Як повідомлялося, 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів "Євробачення" від України з наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою EBU, розглянули питання гарантій та заходів підготовки, опитувальник із безпеки, потенційні локації для проведення конкурсу.

Водночас 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.

Після цього міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з характером ухвалення рішення щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні й вимагав його змінити.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна зможе прийняти пісенний конкурс "Євробачення" наступного 2023 року.

Пізніше Польща також заявила, що не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки про позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023".