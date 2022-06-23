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16:05 23.06.2022

Офіс українського генпрокурора та Мін'юст Австрії співпрацюватимуть у розслідуванні геноциду та воєнних злочинів

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Офіс українського генпрокурора та Мін'юст Австрії співпрацюватимуть у розслідуванні геноциду та воєнних злочинів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала Меморандум про співробітництво з Міністерством юстиції Австрії у фіксації та розслідування злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала Меморандум про співробітництво між Офісом генерального прокурора та Міністерством юстиції Республіки Австрія щодо найбільш тяжких злочинів, які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

У повідомленні наголошується, що представники Офісу генпрокурора скріпили домовленості з австрійською стороною про взаємодію в питаннях розслідування злочинів проти людяності, воєнних злочинів, агресії та геноциду.

"Ця співпраця включає збирання та фіксацію доказів порушень міжнародного гуманітарного права, а також обмін відповідною інформацією", - наголошується в повідомленні.

Венедіктова зазначила, що в разі встановлення підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів РФ обидві держави-підписанти зобов'язуються забезпечити їх притягнення до кримінальної відповідальності.

"Наша правова коаліція розширюється - це вже 10-й такий документ за час повномасштабної війни", - підсумувала генпрокурор.

Теги: #розслідування #воєнні_злочини

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