Події

14:28 23.06.2022

Миколаїв знову обстріляний крилатими ракетами, є поранений, на Одещині ППО збила дві ракети

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Миколаїв знову обстріляний крилатими ракетами, є поранений, на Одещині ППО збила дві ракети

Мирний житель Миколаєва дістав поранення у середу вдень унаслідок ракетного обстрілу міста російськими окупантами, повідомляється у телеграм-каналі Одеської міської ради з посиланням на інформацію, отриману від оперативного командування "Південь".

"Миколаїв знову атакований трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонської області. Влучання сталося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також в Одеській міськраді повідомили про ракетний обстріл Одеської області, проте обидві випущені ракети були збиті системами протиповітряної оборони.

"По Одеській області вдарили ще дві крилаті ракети, які успішно ліквідовані силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Теги: #ракети #збиття

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