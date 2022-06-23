Події

13:51 23.06.2022

У Києві до кінця війни заборонено їздити без глушника та запускати феєрверки - мер

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У Києві до кінця війни заборонено їздити без глушника та запускати феєрверки - мер

Київська міська рада заборонила на час війни продаж та запуск феєрверків у столиці, а також рух транспортних засобів, які використовують у конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві та пересування містом автомобілів без глушника. Декілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - наголосив Кличко.

Перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення або скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів та піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

Теги: #кличко #київ #феєрверк

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