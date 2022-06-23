Події

10:17 23.06.2022

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

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Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

"Укрзалізниця" (УЗ) визначила найпопулярніші поїзди за кількістю пасажирів із початку літа, повідомляється в телеграм-каналі залізничної компанії у четвер.

Понад 35 тис. пасажирів скористалися поїздом №45 "Ужгород - Харків - Ужгород", понад 29 тис. - поїздом №86 "Львів - Запоріжжя - Львів", понад 28 тис. пасажирів перевіз поїзд №120 "Запоріжжя - Львів - Запоріжжя".

Також до п'ятірки найпопулярніших поїздів увійшли поїзд №41 "Дніпро - Трускавець - Дніпро", що перевіз понад 26 тис. пасажирів, та поїзд №97 "Київ - Ковель - Київ" із результатом понад 23 тис. перевезених пасажирів.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що спостерігають активне повернення українських сімей із евакуації до безпечних регіонів, включаючи столицю, а також пожвавлення бізнес- і туристичних поїздок.

Загалом із початку літа "Укрзалізниця" перевезла пасажирськими поїздами 776 тис. пасажирів.

 

Теги: #укрзалізниця

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