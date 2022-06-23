Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харкова та області, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"За добу працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів руйнування будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в результаті ворожих обстрілів Харкова було пошкоджено господарські приміщення та 6 автомобілів. Обстріляли також села Слатине, Пришиб, Кочеток, Прудянка, Кочубеївка, смт Золочів, Печеніги, місто Чугуїв. Вибухами було пошкоджено приватні житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди, приміщення комунального підприємства, приватної агрофірми.