Кіпр наполягає на вирішенні військової агресії РФ проти України на підставі міжнародного законодавства, стурбований його продовженням

Постійний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Кіпр (посада на рівні першого заступника міністра) Корнеліос С. Корнеліу висловив занепокоєння тривалим повномасштабним вторгненням РФ проти України, наголошує на необхідності його вирішення на підставі міжнародного законодавства.

"Конфлікт має вирішуватися на підставі міжнародного законодавства", - зазначив постійний секретар МЗС на зустрічі з кореспондентами іноземних ЗМІ, акредитованими в республіці, яка відбулася в Нікосії у середу.

При цьому приділив увагу цій проблемі в першочерговому порядку, зазначив, що вона стосується багатьох країн.

Як пояснив Корнеліу агентству "Інтерфакс-Україна" після виступу, військова агресія позначилася зокрема на Кіпрі, оскільки значно зросли ціни на бензин і продукти – це відчули громадяни країни.

Відповідаючи на запитання агентства, чи є напруженість між українцями та росіянами на Кіпрі і чи це не призвело до конфліктів, співрозмовник агентства констатував, що ситуація спокійна.

"Я зустрівся з послом Росії, а також із послом України, і ми домовилися, щоб не було конфліктів", - сказав постійний секретар МЗС.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Кіпр прибуло понад 25 тис. осіб з України, проте наразі їх кількість скоротилася до близько 12 тис. осіб.

"Одні приїжджають, інші їдуть назад в Україну – кількість постійно змінюється", - уточнив представник МЗС.

На запитання агентства – чи проводить уряд Кіпру пошук росіян, які потрапили під санкції ЄС, і чи заморожує їхні активи, постійний секретар міністерства ствердно відповів. При цьому він не уточнив суму замороженого чи заарештованого майна росіян, пояснивши, що ці дані знаходяться в Міністерстві фінансів, але наголосив, що така робота ведеться постійно.

"Це переважно стосується росіян, які отримали паспорт Кіпру, які потрапили під санкції. Такі росіяни та їхні сім'ї є – близько 15 осіб", - сказав Корнеліу.

На зустрічі з іноземними журналістами одним із основних питань також були відносини з Туреччиною. До того ж на зустрічі роздавали інформаційні буклети "Кіпр: ще окупований, ще розділений" (1974-2022).

Як повідомлялося, зокрема Ірландія заморозила активи російських приватних осіб та організацій на загальну суму 1,72 млрд євро. До того ж Центральний банк Ірландії нагадав діловим і професійним організаціям країни про необхідність дотримання заборон, схвалених на рівні ЄС стосовно Росії.