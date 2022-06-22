Зеленський закликав студентів не дати владі забути про українську війну

Президент України Володимир Зеленський закликав студентів іноземних закладів вищої освіти не давати владі забувати про війну в Україні.

"Нам потрібна зброя, фінансова та гуманітарна підтримка, постійний санкційний тиск на РФ. Скільки б разів я не повторював, усього цього забагато ніколи не буде, допоки йде війна. Нам потрібна потужна підтримка", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед іноземними студентами в Торонто.

Він наголосив на важливості того, щоб студенти впливали на владу своїх країн у питаннях підтримки України.

"Дуже важливо, щоб ви, студенти, передавали своїм країнам, чинили тиск на свою владу – про те, що потрібно Україні… Усі втомлюються від війни. Тож своїми діями і завдяки соцмережам, завдяки спілкуванню з друзями, завдяки виходам на майдани у ваших державах – не давайте можливості будь-кому там десь наверху, у бюрократичних коридорах, забути про те, що відбувається в Україні, забути про війну", - сказав президент.

"Не втомлюйтесь, будь ласка, війною в Україні. Для нас це потрібно", – резюмував Зеленський.