Рада зможе призначити нового омбудсмена не раніше початку липня

Верховна Рада може провести голосування за призначення нового уповноваженого з прав людини не раніше початку липня, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Відповідно до процедур призначення уповноваженого з прав людини, у відведений термін голова Верховної Ради вніс кандидатуру Дмитра Лубинця на цю посаду. Інших кандидатур не надходило. Далі, згідно з передбаченими законодавством процедурами, протягом десяти днів відбудеться голосування в парламенті. Оскільки кандидатуру було внесено 20 червня, відповідно, раніше ніж 1 липня голосування пройти не може", - пояснив перший віцеспікер в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок. Рада призначила її на цю посаду 15 березня 2018 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 21 червня повідомив, що запропонував призначити народного депутата Дмитра Лубинця (група "За майбутнє") на посаду Уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубинець – український політик та юрист, народний депутат України 8-го скликання (від "Блоку Петра Порошенка") та 9-го скликання (позапартійний). У 2019 році пройшов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець по округу № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи "За майбутнє", яка 2 червня 2020 року стала партією.