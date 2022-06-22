Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну.

"Поговорив із главою уряду Бельгії Александером де Кроо. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний вклад Бельгії у відновлення України. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - написав Зеленский у твіттері.