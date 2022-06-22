Події

18:16 22.06.2022

Окупанти перетворили Інститут зрошуваного землеробства на Херсонщині на нічліжку та парковку для бронетехніки

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Російські загарбники знищили зібрання дослідницьких матеріалів Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (НААНУ) у смт Придніпровське (Херсонської обл.), а приміщення закладу використовують як казарми та місце розміщення бронетехніки.

За кілька місяців окупації росіяни знищили багаторічні результати роботи інституту, повідомляється на сайті НААН у середу.

"Службові кабінети й лабораторії у двох корпусах окупанти перетворили на місця для ночівлі й споживання їжі. А готують її на дровах з дерев, вирубаних в інститутському дендропарку. Бібліотеку з колекцією рідкісних та цінних видань також пустили на паливо, а подекуди ще й розтяжки встановили", - наводить НААН слова неназваної співробітниці установи.

За даними академії, окупанти захопили інститут на початку березня, пристосувавши науковий заклад під таку собі заміну казармам. Також вони розграбували запаси дизельного пального й знищили ангар з елітним насінням.

"Науковці лише встигли винести з кабінетів особисті речі та частину власних дослідницьких матеріалів. Що залишиться тут після тривалого хазяйнування окупантів – навіть прогнозувати не насмілюються", - зазначено в повідомленні НААН.

Академія нагадала, що до повномасштабного російського вторгнення колектив Інституту зрошуваного землеробства налічував 114 працівників, із них 13 докторів та 31 кандидат наук. На його рахунку понад 50 виведених сортів та продуктивних гібридів сільськогосподарських рослин, стійких до посушливих умов півдня України.

Теги: #інститут #наан #окупанти

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