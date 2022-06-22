У проєкті висновків саміту ЄС прописано рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС

У проєкті висновків майбутнього засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Співтовариства, яке відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, прописано рішення надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу.

Це випливає з проєкту документа, який має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

Рішення прописано у третьому розділі висновків під назвою "Заявки на членство України, Республіки Молдова та Грузії".

"Європейська рада визнає європейську перспективу України, Республіки Молдова та Грузії. Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у Європейському Союзі. Європейська рада Європи ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - йдеться у проєкті.

У підготовлених висновках також пропонується, щоб Європейська комісія звітувала перед Радою про "виконання умов, зазначених у висновках Комісії щодо відповідних заявок на членство в рамках її регулярного пакета заходів щодо розширення". "Рада ухвалить рішення про подальші кроки, щойно всі ці умови будуть повністю виконані", - йдеться у проєкті.

Щодо Грузії зазначено, що Європейська рада "готова надати Грузії статус країни-кандидата після того, як будуть вирішені пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".

"Просування кожної країни до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг відповідно до Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться у проєкті висновків.

Очікується, що лідери ЄС ухвалять ці рішення у перший день роботи саміту, оскільки це питання стоїть першим. Саміт розпочнеться о 15:00 за Брюсселем.