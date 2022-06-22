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15:56 22.06.2022

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС може бути ухвалено ввечері 23 червня - Стефанішина

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Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС може бути ухвалено ввечері 23 червня - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу буде ухвалено з самого ранку 24 червня, але припускає його ухвалення вже увечері 23 червня.

"Ми очікуємо, що таке рішення буде з самого ранку 24 червня. Зважаючи на високий рівень консенсусу, який є на сьогодні, можливо навіть, що таке рішення буде ухвалено завтра увечері", - сказала вона на брифінгу у національному Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу вдень.

За її словами, Україна вже почала готуватися до виконання рекомендацій, які дадуть змогу перейти до наступного етапу переговорів із ЄС, зокрема, готується дорожня карта реалізації таких рекомендацій, яку найближчим часом буде затверджено президентом України.

"Ми очікуємо, що завтра і післязавтра лідери Європейського Союзу не лише нададуть Україні статус кандидата, а й чітко позначать, що ми рухаємося у напрямку членства до Європейського Союзу, і застосовуватимуть до нас фінансові та економічні механізми як для країни, яка має стати членом Євросоюзу", - наголосила вона.

Як повідомлялося, надання статусу кандидата в члени ЄС Україні буде першим питанням засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Співтовариства, яке відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.

Теги: #україна #статус #самміт

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