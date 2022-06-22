В Україні очікується тепла і дощова погода, місцями грози

Найближчої доби в Україні очікується тепла, але дощова погода, місцями грози та поривчастий вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози лише в західних, а вдень і в Житомирській областях без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних та східних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті до 27°; у Карпатах уночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Києві у четвер короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 23 червня найвища температура вдень (33,7°) була у 2021 році, найнижча вночі (6,5°) у 1983 році.

У п'ятницю, 24 червня, у західних, Вінницькій та більшості північних областей без опадів, на решті території короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°, на Закарпатті 30-32°.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.