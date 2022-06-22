Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 592

Станом на 22 червня 2022 року збільшилася офіційна кількість поранених дітей – 592, кількість жертв серед дітей – 324, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 червня 2022 року понад 916 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинули та понад 592 поранені", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що триває робота щодо встановлення дитячих жертв у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 307, Харківській – 175, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Минулої доби, 21 червня, в результаті обстрілу російськими військами с. Безруки Харківського району Харківської області зазнала смертельних поранень 8-річна дівчинка. Також через обстріл поблизу ставка Золота рибка у м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п'ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 навчальні заклади. Із них 210 зруйновано повністю.