Події

08:09 22.06.2022

У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

1 хв читати
У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці в результаті нічних обстрілів немає світла і газу - перебиті комунікації. На щастя, без постраждалих. Скільки саме будинків опинилися вночі під ворожим вогнем і були пошкоджені - зараз сказати складно, фахівці ще мають обстежити місце", – написав Лукашук у телеграм-каналі.

Також під обстріл потрапили прикордонні території Апостолівської громади, окупанти влучили в поля. Люди не постраждали.

При цьому він зазначив, що в інших районах ніч пройшла тихо і зараз у всіх громадах ситуація контролюється.

 

 

Теги: #обстріли #комунікації #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:27 22.06.2022
За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

20:39 21.06.2022
У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

У вівторок на Харківщині 15 людей загинули, 16 поранені в результаті ворожого обстрілу

20:19 21.06.2022
Російські війська обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав

Російські війська обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав

18:30 21.06.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

14:49 21.06.2022
Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

21:43 20.06.2022
Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

21:34 20.06.2022
Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

07:56 20.06.2022
На Харківщині рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві у результаті ворожого обстрілу

На Харківщині рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві у результаті ворожого обстрілу

07:52 20.06.2022
Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

07:00 20.06.2022
Окупанти з території Росії обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині

Окупанти з території Росії обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 130 військовослужбовців, 8 броньовиків і один гелікоптер

Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує РСЗВ

Зеленський: Російська армія глуха до будь-якої раціональності – просто вбиває

ОСТАННЄ

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 130 військовослужбовців, 8 броньовиків і один гелікоптер

Видавець Чеповий загинув на фронті, повідомила нардеп Геращенко

Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 592

Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки знищили 31 боєприпас

Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

У Запоріжжі двоє мирних жителів підірвалися на міні, закладеній росіянами

На Одещині СБУ викрила пропагандиста, який підтримує військову агресію РФ

Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує РСЗВ

Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА