У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці

У результаті ворожого нічного обстрілу Дніпропетровщини немає електроенергії та газу у Великій Костромці, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці в результаті нічних обстрілів немає світла і газу - перебиті комунікації. На щастя, без постраждалих. Скільки саме будинків опинилися вночі під ворожим вогнем і були пошкоджені - зараз сказати складно, фахівці ще мають обстежити місце", – написав Лукашук у телеграм-каналі.

Також під обстріл потрапили прикордонні території Апостолівської громади, окупанти влучили в поля. Люди не постраждали.

При цьому він зазначив, що в інших районах ніч пройшла тихо і зараз у всіх громадах ситуація контролюється.