Зеленський: Із нетерпінням чекаю на позитивне європейське рішення стосовно України

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на позитивне європейське рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на майбутньому саміті, який відбудеться 23-24 червня в Брюсселі (Бельгія).

"Я вдячний усім, хто підтримує Україну. Дякую за цю щирість. Амстердам. Із нетерпінням чекаю на позитивне європейське рішення щодо України", - сказав Зеленський у ході трансляції благодійного телемарафону на підтримку України в Амстердамі (Нідерланди) у вівторок.

Президент зазначив, що за кілька днів ухвалюватиметься дуже важливе рішення в Євросоюзі щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. "Думаю, ніхто з вас не сумнівається, що це рішення має бути позитивним. Ми заслуговуємо на нього не лише через нашу мужність і боротьбу за свободу", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що дії Росії – "це атака проти вільної Європи, спільних цінностей, прав людини, верховенства права, конвенцій, які захищають усіх у Європі та світі". Він закликав спільно покласти край війні загальною перемогою якнайшвидше, пообіцявши відбудувати все, знищене росіянами.

"Об'єднана Європа сильніша за будь-яку тиранію. Навіть в умовах такої жорстокої війни українські демократичні інститути продовжують працювати, навіть зараз. Ми продовжуємо поширювати європейські цінності. Наш парламент нещодавно ратифікував Стамбульську конвенцію. І скільки б Росія не тиснула на нас, ми все одно впевнені, що європейське майбутнє світле, яскраве, бо всі ми захищаємо його", – резюмував Зеленський.