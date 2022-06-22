Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на саміті ЄС

Правляча коаліція та опозиція у Словенії підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на саміті ЄС, повідомляє правляча партія "Рух "Свобода" (Gibanje Svoboda) на своїй сторінці у твіттері у вівторок.

"Питання участі делегації Словенії на засіданні Європейської ради обговорювалося сьогодні на засіданні об'єднаних комітетів із зовнішньої політики та європейських справ словенського парламенту, й депутати коаліції та опозиції одностайно підтримали пропозицію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС", - заявив "Рух Свобода".

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.

Партія "Рух Свобода" прийшла до влади у Словенії після перемоги на виборах наприкінці квітня цього року з 34,5% голосів, на якій правляча на той момент Словенська демократична партія (SDS) посіла друге місце з 23,5% голосів.