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06:34 22.06.2022

Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на саміті ЄС

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Словенія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на саміті ЄС

Правляча коаліція та опозиція у Словенії підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на саміті ЄС, повідомляє правляча партія "Рух "Свобода" (Gibanje Svoboda) на своїй сторінці у твіттері у вівторок.

"Питання участі делегації Словенії на засіданні Європейської ради обговорювалося сьогодні на засіданні об'єднаних комітетів із зовнішньої політики та європейських справ словенського парламенту, й депутати коаліції та опозиції одностайно підтримали пропозицію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС", - заявив "Рух Свобода".

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель запросив глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.

Партія "Рух Свобода" прийшла до влади у Словенії після перемоги на виборах наприкінці квітня цього року з 34,5% голосів, на якій правляча на той момент Словенська демократична партія (SDS) посіла друге місце з 23,5% голосів.

 

Теги: #єс #словенія #кандидатство

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