Кабмін виділив Мінекономіки 16 млрд грн на гранти для бізнесу, серед перших програм – садівництво та тепличне господарство

Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму "Надання грантів на створення бізнесу", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, повідомив він у телеграм-каналі.

Програма передбачатиме гранти та мікрогранти у формі державної допомоги, уточнив він.

"Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми буде схвалено найближчим часом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок.

Важливий акцент усіх цих програм: створення нових робочих місць та можливість онлайн-формування заяви на отримання гранту, зазначив він.

"Тому ми об'єднали всі ці програми під загальною назвою "єРобота", - додав прем'єр.

Ідеться про програму грантів на створення бізнесу, а також іще двох: для аграріїв, у галузі переробки й ІТ. При цьому частину коштів на підтримку бізнесу виділять іноземні партнери.

"Найближчим часом уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у галузі переробки й IT", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабмін планує видавати 20 тис. таких грантів на рік на створення нових бізнесів, річний бюджет програми – 5 млрд грн. Грант може отримати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде іншого бізнесу. Подати заявку на отримання гранту можна буде в "Дії" або у відділенні Ощадбанку, додавши до неї бізнес-план.

"Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості виконають оцінку проєкту, і якщо вона відповідатиме критеріям програми, грантові кошти буде переказано на ваш рахунок", - пояснив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. Із цього рахунку, за його словами, можна буде придбати обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

"Додатково нові підприємці можуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9%" розміром до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво або реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", - пояснив прем'єр-міністр.

Як уточнило Мінекономіки, наразі затверджено три програми мікрогрантів. Перша впроваджує мікрогранти розміром до 150-250 тис. грн для кожного українця, який хоче започаткувати першу власну справу або розвинути підприємство, що вже існує: до 150 тис. грн при створенні одного робочого місця, до 250 тис. грн – двох місць.

Відомство зазначило, що уповноваженим банком програми є державний Ощадбанк, заявки на отримання грантів можна подавати через "Дію" або в будь-якому відділенні банку.

"Друга програма грантів спрямована на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства: держава співфінансує закладення саду спільно з підприємцем (загалом плануємо підтримати створення 10 тис. га садів). Держава надає грант розміром 70% вартості проєкту (без ПДВ), 30% – за рахунок коштів одержувача", – повідомило Мінекономіки.

Воно додало, що третя програма – гранти на створення або розвиток тепличного господарства. У її рамках кожен інвестор може побудувати легкий тепличний модуль розміром близько 2 га для ведення овочівництва.

"Один заявник може побудувати один тепличний модуль. Для перших 1000 заявників держава надає грант розміром 70% вартості проєкту (без ПДВ), але не більше ніж 7 млн грн, 30% - за рахунок коштів одержувача. Усі наступні заявники отримують грант на 50% вартості проєкту (без ПДВ), але не більше ніж 5 млн грн, 50% – за рахунок коштів одержувача", – уточнило міністерство.

За його розрахунками програма забезпечить створення одним одержувачем до 40 нових робочих місць.

"В умовах війни перехід до економічної моделі, коли великий внесок у ВВП роблять мікро, малі та середні підприємства, дуже важливий. Тому новою національною ідеєю для українців має стати підприємництво. Функціонування економіки за таким принципом стимулюватиме створення міцного середнього класу та дасть поштовх до появи нових робочих місць у воєнний час", – наводиться у повідомленні Мінекономіки коментар першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.