На Сєвєродонецькому напрямку ворог зайняв селища Підлісне та Мирна Долина, має успіх у Гірському, закріплюється в Устинівці

На Сєверодонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєверодонецьк, ворог зайняв селища Підлісне та Мирна Долина, має успіх у Гірському, закріплюється в Устинівці, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік від Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямах Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Також противник зайняв населені пункти Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах, має частковий успіх у районі н.п. Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи, безуспішно вів наступ у напрямі Олександропілля – Комишуваха.

На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення подальших дій в напрямку Бахмута. З іншого боку, виявлено формування зведених підрозділів.

"Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу", - повідомили військові.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велике Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Загороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вернопілля, Червоне, Довгенське та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку ворог з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд надавав вогневого впливу на позиції наших військ і вів повітряну розвідку БПЛА", - зазначили в Генштабі.

На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Сіверському напрямку російські війська продовжують інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості.