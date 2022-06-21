Події

19:23 21.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4597 цивільних, ще 5711 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4597 цивільних, ще 5711 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 20 червня становлять 10308 цивільних (днем раніше - 10260), зокрема 4597 загиблих (4569), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не входять до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1775 чоловіків, 1186 жінок, 144 хлопчики та 128 дівчаток, тоді як стать 41 дитини та 1323 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5711 поранених - 168 хлопчиків та 127 дівчаток, а також 176 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинуло дев'ять дітей і ще четверо було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 21 червня було зафіксовано 2508 (2494) загиблих і 2430 (2427) поранених на території, контрольованій урядом, та 184 (183) загиблих і 752 (747) поранених на території, контрольованій російськими збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1905 (1892) загиблих і 2529 (2517) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не варто відносити лише на випадки 20 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало декілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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