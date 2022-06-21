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15:33 21.06.2022

Бурові платформи в Чорному морі, по яких Україна завдала ракетного удару, функціонували як пункти зміцнення російських окупантів – речник голови Одеської ОВА

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Бурові платформи в Чорному морі, по яких Україна завдала ракетного удару, функціонували як пункти зміцнення російських окупантів – речник голови Одеської ОВА

Бурові платформи, по яких Україна завдала ракетного удару у понеділок, функціонували як пункти зміцнення для повного контролю російськими окупантами частини Чорного моря, заявив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На тих вежах, про які йдеться, Росія організувала такі собі маленькі гарнізони, притягнула туди засоби протиповітряної оборони, зокрема для радіолокаційної боротьби, розвідки, тобто ці платформи перетворилися на такі пункти зміцнення, які допомагали і допомагають росіянам орієнтуватися на повний контроль північно-західної частини Чорного моря", - зазначив Братчук на онлайн брифінгу у вівторок.

За словами Братчука, сьогодні Чорноморський флот РФ наразі домінує у Чорному морі. Він наголосив, що Україна мала всі підстави діяти на випередження та порадив дочекатися офіційної інформації.

Братчук також розповів, що російські окупанти намагаються перетворити захоплений ними острів Зміїний на сухопутний аналог крейсера "Москва", який було знищено українськими захисниками.

"Тобто говоримо про систему протиповітряної оборони, про ракетні системи залпового вогню… про радіолокацію, розвідку і поки що гарнізон", - зазначив Братчук.

Він також наголосив, що ЧФ РФ постійно маневрує, перегруповується в акваторії Чорного моря, але не може вже підійти до українського узбережжя на ту відстань, на яку міг навесні, навіть у травні.

Нині вони розташовуються за 80-100 км від берега. Тактика ворога така – ракети, ракети і ракети", - зауважив Братчук.

Теги: #війна #одеська_область #бурові_платформи

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