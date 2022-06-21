Із 22 червня у Києві буде закрито рух Південним мостом для приватного транспорту

Із середи у столиці буде закрито рух Південним мостом для приватного транспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Із 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту. Рух Південним мостом буде дозволено тільки для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

КМДА закликає "водіїв з розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь, щоб слідувати ПДР та комендантській годині".