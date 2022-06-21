Із початком агресії РФ в Україні ЄС і НАТО активізували співпрацю

У нинішній ситуації збройної агресії Росії в Україні Європейський союз і НАТО, а також їхні члени виявили повну єдність та активізували співпрацю, заявили міністри закордонних справ країн ЄС.

"Стратегічне партнерство ЄС-НАТО є більш надійним і актуальним, ніж будь-коли, у цей критичний момент для євроатлантичної безпеки", - йдеться в постанові Ради ЄС із закордонних справ, схваленій у понеділок у Люксембургу.

Міністри взяли до відома сьомий звіт про хід реалізації 74 спільних цілей стратегічного партнерства, погоджених у заявах від 6 грудня 2016 року та 5 грудня 2017 року.

Окрім політичних консультацій на рівні керівних органів і робочих груп налагоджено співпрацю у сфері стратегічних комунікацій та протидії дезінформації, погодження оборонного планування у випадках, коли вимоги частково співпадають, діалог з питань військової мобільності та штабна взаємодія в Україні, наголошується в документі.