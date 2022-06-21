Події

06:18 21.06.2022

Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України

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Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників міжнародного фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України.

"Це особлива аудиторія. Це люди, які вміють управляти увагою і які потрібні Україні саме зараз", - сказав він у традиційному відеозверненні у понеділок увечері.

"Чим довше триває війна, тим складніше конкурувати за увагу сотень мільйонів людей у різних країнах. Але я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути нашими союзниками", - сказав він.

Теги: #фестиваль #зеленський

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