Події

19:52 20.06.2022

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

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Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 29-30 червня у Мадриді, у форматі онлайн, повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Президента України запрошено до участі в саміті НАТО у форматі онлайн. Очевидно, що це єдиний на сьогодні можливий формат участі у таких важливих подіях. Він отримав запрошення виступити на першій сесії на саміті, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", – повідомив Жовква на брифінгу в Офісі президента у понеділок.

За його словами, у промові глави держави буде про важливу роль Північноатлантичного альянсу на території держав-учасниць, а також у європейському регіоні.

За результатами саміту буде ухвалено нову стратегічну концепцію НАТО на наступні десять років та підсумкову заяву.

"Безумовно, у всіх цих документах питання України, питання російської агресії проти України знайдуть вагоме місце", - наголосив Жовква.

Теги: #нато #президент #саміт #участь

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