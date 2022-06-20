Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, що відбудеться 29-30 червня у Мадриді, у форматі онлайн, повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Президента України запрошено до участі в саміті НАТО у форматі онлайн. Очевидно, що це єдиний на сьогодні можливий формат участі у таких важливих подіях. Він отримав запрошення виступити на першій сесії на саміті, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", – повідомив Жовква на брифінгу в Офісі президента у понеділок.

За його словами, у промові глави держави буде про важливу роль Північноатлантичного альянсу на території держав-учасниць, а також у європейському регіоні.

За результатами саміту буде ухвалено нову стратегічну концепцію НАТО на наступні десять років та підсумкову заяву.

"Безумовно, у всіх цих документах питання України, питання російської агресії проти України знайдуть вагоме місце", - наголосив Жовква.