Події

19:27 20.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4 569 цивільних, іще 5 691 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4 569 цивільних, іще 5 691 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 19 червня становили 10 260 цивільних (трьома днями раніше – 10 094), зокрема 4 569 загиблих (4 509), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не входять до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1 769 чоловіків, 1 182 жінки, 137 хлопчиків та 126 дівчаток, тоді як стать 41 дитини та 1 314 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5 691 пораненого – 167 хлопчиків та 126 дівчаток, а також 174 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням трьома днями раніше загинули десятеро дітей і ще п'ятьох було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівніч 20 червня було зафіксовано 2 494 (2 452) загиблих та 2 427 (2 393) поранених на території, контрольованій урядом, та 183 (176) загиблих і 747 (724) поранених на території, контрольованій російськими збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1 892 (1 881) загиблих та 2 517 (2 468) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки 17-19 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало декілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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