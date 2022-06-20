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14:53 20.06.2022

Польща не погоджується з рішенням ЄМС щодо позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023"

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Польща не погоджується з рішенням ЄМС щодо позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023"

Польща не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління TVP (Telewizja Polska) висловлюють жаль у зв'язку з тим, що Європейська мовна спілка довільно ухвалила рішення позбавити українського Суспільного мовника права на проведення конкурсу пісні "Євробачення" у 2023 році та розпочала переговори про організацію цього заходу з ВВС", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Зазначається, що у Польщі підтримують позицію "Суспільного" та української влади, в якій вони закликають до переговорів щодо організації конкурсу за участю представників країни-переможця "Євробачення" цього року.

"Ми запевняємо вас у своїй постійній підтримці українського Суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі конкурсу "Євробачення-2023" наступного року, яка враховуватиме максимально можливу участь українських артистів та продюсерів, а також глядачів з України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів "Євробачення" від України з Наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою EBU, розглянули питання гарантій та заходів підготовки, опитувальник із безпеки, потенційні локації для проведення конкурсу.

Водночас 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.

Після цього міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з характером ухвалення рішення щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні і зажадав його змінити.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна зможе прийняти пісенний конкурс "Євробачення" наступного 2023 року.

Теги: #польща #євробачення

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