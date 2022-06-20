На Харківщині в результаті вибуху боєприпасу поранені троє дітей

Минулої доби Харків і населені пункти області знову зазнали ракетних та артилерійських обстрілів, повідомив начальник ГУ НП в області Володимир Тимошко.

Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населеним пунктам передмістя. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські будівлі та гаражі, приміщення навчального закладу у місті Люботині", - написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив також, що у селі Іванівка в результаті вибуху снаряда поранення отримали троє дітей.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували всі факти руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж. Зібрані ними первинні матеріали передадуть СБУ.