Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня поточного року.

"Станом на 11 червня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення військових (бойових) дій, або знаходяться у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перебувають 8 областей", - повідомила пресслужба відомства.

Станом на 11 червня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 51, у Луганській – 37, у Миколаївській – 23, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській – 7, у Херсонській області – 49, у Сумській - 15 громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті: https://map.edopomoga.gov.ua/