Потік на виїзд через західний кордон України в останні два дні трохи більший, ніж потік на в'їзд

Кількість людей, що виїжджають з України через західний її кордон, в останні два дні на кілька сот - тисячу осіб більша за кількість тих, хто в'їжджає, свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно з ними, 18 червня з України виїхало майже 44 тис. осіб порівняно з понад 41 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих в країну становить понад 43 тис. порівняно з 40 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зросла до 153 після зниження до 110 напередодні.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис.осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.

Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, почали чергуватися з днями, коли, навпаки, потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні 12 днів кількість людей, що в'їжджають і виїжджають з України через західний її кордон, приблизно рівні.

Ці дані підтверджує і прикордонна служба Польщі. Зокрема, згідно з її даними в Твіттері, 18 червня з Польщі в Україну в'їхало 27,4 тис. порівняно з 25,4 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 26 тис. проти 26,1 тис. напередодні.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 млн осіб, з них в Польщу 4,002 млн, Росію – 1,231 млн, Угорщину – 782,7 тис., Румунію – 659,0 тис., Молдову – 502,7 тис., Словаччину – 510,0 тис., Білорусь – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 млн осіб.