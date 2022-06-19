Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

У Запорізькій області зафіксовано збільшення ворожих колон техніки, а в Збройних силах України не виключають підготовку ворогом нових активних бойових дій, повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії", - йдеться в повідомленні у Фейсбуці.

Зазначається, що в населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника. В населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки.

Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

Також за минулу добу на території Запорізької області зазнавали обстрілу: села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.

У Силах оборони зазначають, що кількість таких обстрілів зросла вдвічі.