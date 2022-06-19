Події

11:40 19.06.2022

Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

1 хв читати
Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

У Запорізькій області зафіксовано збільшення ворожих колон техніки, а в Збройних силах України не виключають підготовку ворогом нових активних бойових дій, повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії", - йдеться в повідомленні у Фейсбуці.

Зазначається, що в населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника. В населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки.

Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

Також за минулу добу на території Запорізької області зазнавали обстрілу: села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.

У Силах оборони зазначають, що кількість таких обстрілів зросла вдвічі.

Теги: #ситуація #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 19.06.2022
Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

07:18 15.06.2022
У Донецькій області у вівторок загинули троє мирних жителів, ще четверо поранені

У Донецькій області у вівторок загинули троє мирних жителів, ще четверо поранені

07:28 14.06.2022
США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

США намагаються запобігти купівлі країнами "вкраденого" українського зерна

22:12 13.06.2022
Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

21:54 13.06.2022
У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

10:50 13.06.2022
Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

08:39 13.06.2022
Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

15:21 12.06.2022
Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

21:18 11.06.2022
Україна за 5 міс. знизила випуск металопродукції більш ніж наполовину через агресію РФ

Україна за 5 міс. знизила випуск металопродукції більш ніж наполовину через агресію РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

ОСТАННЄ

РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва" - ГУР

В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

Потік на виїзд через західний кордон України в останні два дні трохи більший, ніж потік на в'їзд

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА