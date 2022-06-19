Події

11:04 19.06.2022

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

1 хв читати
У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

У Вишгородському районі Київської області в недільний ранок система протиповітряної оборони збила ворожу ракету, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вранці у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об'єкту", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що задимленості не виявлено, пожежа відсутня, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.

У КОВА закликали жителів перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що "біля Києва наші ППО збили ракету".

Теги: #київська_область #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 17.06.2022
Біля Ворзеля виявлено прихований російськими окупантами арсенал зброї - Нацполіція

Біля Ворзеля виявлено прихований російськими окупантами арсенал зброї - Нацполіція

18:54 16.06.2022
Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

06:49 14.06.2022
Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

17:30 13.06.2022
У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

07:42 13.06.2022
Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

19:29 12.06.2022
Міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів РФ в Україні відвідала Київську область

Міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів РФ в Україні відвідала Київську область

08:18 11.06.2022
Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

13:39 10.06.2022
У переговорах щодо ППО для України є прогрес, стверджує Веніславський

У переговорах щодо ППО для України є прогрес, стверджує Веніславський

13:10 10.06.2022
"Укрпошта" відновила роботу стаціонарних відділень у Гостомелі, Мощуні, Пущі-Водиці та ще трьох селах Київської області

"Укрпошта" відновила роботу стаціонарних відділень у Гостомелі, Мощуні, Пущі-Водиці та ще трьох селах Київської області

07:25 08.06.2022
Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол"

Україна хоче придбати в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Боремося за Сєвєродонецьк, ворог тисне з Попасної, є жертви – Гайдай

Немає в Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити - Зеленський

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським та безпечним

ОСТАННЄ

РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва" - ГУР

В Україні в понеділок очікується суха спекотна погода

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

Кількість постраждалих дітей внаслідок агресії РФ налічує 323 загиблих і 583 поранених

Потік на виїзд через західний кордон України в останні два дні трохи більший, ніж потік на в'їзд

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одну людину вбито, п'ятеро поранено

Ворог зосереджує колони військової техніки в Запорізькій області

Із Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини

Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА