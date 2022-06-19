У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

У Вишгородському районі Київської області в недільний ранок система протиповітряної оборони збила ворожу ракету, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вранці у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об'єкту", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що задимленості не виявлено, пожежа відсутня, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.

У КОВА закликали жителів перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, що "біля Києва наші ППО збили ракету".