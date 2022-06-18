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22:01 18.06.2022

Прокуратура порушила справу щодо нанесення окупантами ракетного удару Харківському підприємству

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Прокуратура порушила справу щодо нанесення окупантами ракетного удару Харківському підприємству

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України), зокрема нанесення окупантами ракетного обстрілу Харківському підприємству, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 18 червня близько 13:00 російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено одне із виробничих приміщень", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що огляд місця події проводили прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Досудове розслідування здійснює управління Служби безпеки України у Харківській області.

 

 

 

Теги: #прокуратура #харківська_область #підприємство

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