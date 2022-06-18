Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден у суботу заявив, що незабаром проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє преспул Білого дому.

"Байден скоро говоритиме з Сі Цзіньпіном", - йдеться у повідомленні преспулу про відповіді президента на запитання журналістів.

Також президент сказав, що американська адміністрація розмірковує над можливою зміною тарифів США на імпорт із Китаю.

Раніше на цьому тижні Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що влада США працює над організацією можливої телефонної розмови Байдена і Сі Цзіньпіна цього літа.

Джерела не уточнювали, які теми можуть обговорювати лідери двох країн. Проте раніше в адміністрації Байдена наголошували на необхідності встановити рамки у двосторонніх відносинах, які не дозволять перерости розбіжностям Вашингтона та Пекіна у кризу.