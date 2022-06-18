Події

15:51 18.06.2022

Джонсон сподівається, що Євробачення наступного року можна буде провести в Україні

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Джонсон сподівається, що Євробачення наступного року можна буде провести в Україні

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна зможе прийняти пісенний конкурс "Євробачення" наступного 2023 року.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, про це глава уряду заявив, коментуючи рішення організаторів конкурсу, Європейської мовної спілки (EBU), не проводити його у 2023 році в Україні через війну з РФ і заявив, що Велика Британія, яка зайняла у 2022 році друге місце, розглядається як можлива сторона, що прийматиме. BBC веде переговори з EBU щодо проведення заходу.

"Українці виграли пісенний конкурс "Євробачення". Я знаю, що у нас була фантастична пісня, я знаю, що ми зайняли друге місце, і я б хотів, щоб це відбулося в нашій країні. Але факт в тому, що вони (українці – ІФ-У) виграли і заслуговують на це (проведення конкурсу в Україні – ІФ-У). Я вірю, що вони можуть це отримати, і вважаю, що вони мають це отримати. Як на мене, Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього", - сказав Джонсон британським журналістам у суботу після повернення з Києва.

Він сказав журналістам, що Київ здався йому "набагато жвавішим", ніж раніше. "Я щойно був у Києві. Не скажу, що він вже зовсім бадьорий, дзижчить і тріщить, але він став куди жвавішим. Люди стали набагато впевненішими. Вони гуляють вулицями, їдять у кафе і ресторанах так, як вони цього не робили навіть декілька тижнів тому", - сказав Джонсон.

У виданні зазначили, що міністр культури України Олександр Ткаченко, а також три попередні переможці "Євробачення" від України виступили проти рішення EBU, заявивши, що проведення конкурсу в Україні у 2023 році слугуватиме "сильним сигналом" підтримки.

Як повідомлялося, 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів "Євробачення" від України з Наглядовою радою, партнерами міжнародного пісенного конкурсу та основною командою EBU. Там вони розглянули питання гарантій та заходів підготовки, опитувальник із безпеки, потенційні локації для проведення конкурсу. "Робоча група разом з органами державної та місцевої влади запропонувала кілька варіантів проведення події в трьох різних регіонах України: у Львові, Закарпатті (на кордоні з Угорщиною та Словаччиною) і в Києві", - йдеться в заяві "суспільного".

Водночас EBU в п'ятницю відмовив Україні в проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою в країні. Ткаченко висловив незгоду з таким рішенням.

Теги: #євробачення #джонсон

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