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20:15 17.06.2022

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

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Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Кабінет Міністрів України вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) обсягом не менше ніж 19 млрд куб. м на 1 жовтня 2022 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

НАК має забезпечити газ для потреб населення та підприємств теплопостачання.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що НАК "Нафтогаз України" доручено на початок опалювального сезону 2022-2023 рр. довести запаси газу в ПСГ до 19 млрд куб. м із 10 млрд куб. м на 1 червня-2022.

За збереження протягом червня-вересня споживання близько 25 млн куб. м/добу та видобутку близько 50 млн куб. м/добу Україна зможе поповнити запаси у сховищах за цей період на 3 млрд куб. м, тоді як ще до 6 млрд. куб. м газу треба буде імпортувати. Частина цих обсягів може бути завезена до ПСГ для їх зберігання та іноземними компаніями.

Водночас, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус на початку червня уточнив, що плани щодо 19 млрд куб. м у сховищах можуть бути скориговані залежно від низки факторів.

 

 

Теги: #нафтогаз #україна #псг

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