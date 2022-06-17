Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав окреме доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період повномасштабної війни.

Згідно з оприлюдненим пресслужбою КМВА у телеграм-каналі документом, у місті забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів. Також заборонено гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.

Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

"Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час", - закликали в КМВА.