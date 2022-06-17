Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими та порядок передання/репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України

Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період та порядок передання та репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, яким закріплено загальні засади поводження з військовополоненими, порядок ведення обліку та реєстрації, евакуації, супроводу та приймання-передання військовополонених, порядок їх опитування.

Затверджено також порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, які загинули (померли) у зв'язку зі збройною агресією проти України, та порядок передання та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку зі збройною агресією проти України.