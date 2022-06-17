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16:09 17.06.2022

Ткаченко: Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення "Євробачення-2023" і вимагає його змінити

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Ткаченко: Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення "Євробачення-2023" і вимагає його змінити

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Україна не погоджується з характером ухвалення рішення Європейською мовною спілкою щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні.

"У відповідь на оприлюднену заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення "Євробачення-2023" в Україні, хочемо наголосити про наступне. Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони", - написав Тканченко у фейсбуці у п'ятницю.

Міністр наголосив, що Україна чесно виграла "Євробачення-2022" та виконала всі умови у зазначені терміни щодо процесу узгодження його проведення в Україні, зокрема надала відповіді та гарантії щодо норм безпеки та можливих місць проведення конкурсу.

"Проведення "Євробачення-2023" в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення "Євробачення-2023 в Україні", - наголосив Ткаченко.

Теги: #євробачення #казус

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