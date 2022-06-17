Статус кандидата на членство в ЄС стане історичною подією у становленні Української держави - Порошенко

П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вітає рішення Європейської комісії рекомендувати надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу та закликав лідерів держав-членів ЄС підтримати українську заявку на засіданні Євроради, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Поряд з укладенням Угоди про асоціацію, поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі та запровадженням безвізового режиму з ЄС, статус кандидата на членство в Євросоюзі стане історичною подією в процесі становлення незалежної Української держави. Це також потужний сигнал агресору, який має нарешті зрозуміти, що йому не вдасться ані зупинити Україну, ані підірвати європейський проєкт, ані нав’язати власну хибну концепцію сфер впливу", - сказав Порошенко.

За його словами, єдність Європейської народної партії у питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та візит лідерів чотирьох країн-членів ЄС "дозволяє із стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини з Брюсселя вже наступного тижня, 23 червня".

Політик також наголосив, що українське суспільство, влада та опозиція мають об'єднатися для продовження європейських реформ та реалізації дорожньої карти членства в ЄС. "Війна – не привід для гальмування або відкладання реформ та згортання демократії. І Україна має зробити все можливе, щоб протистояти як зовнішнім викликам, так і викликам на шляху до повноцінного, повноправного членства в ЄС", – зазначив Порошенко.