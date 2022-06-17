Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, та після оцінки дотримання всіх критеріїв - єврокомісар

Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, й після оцінки дотримання всіх критеріїв, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати про те, чи дотримано всі критерії для того, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ. Але це інша низка рішень, які треба буде ухвалити", - зазначив Варгеї на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю.