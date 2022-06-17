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12:49 17.06.2022

СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова

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СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова

Служба безпеки України під час спецоперації знешкодила масштабну мережу російської агентури, яку координував радник так званого голови Криму Сергія Аксьонова – у різних областях України затримано 19 агентів, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога", - розповів спікер у відеоповідомленні, розміщеному у п'ятницю у телеграм-каналі української спецслужби.

За його словами, затримані коригували ракетні обстріли українських міст та розвідували позиції підрозділів ЗСУ, збирали інформацію про місця тримання російських полонених.

Окрім того, як зазначив речник СБУ, агенти займалися збором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня.

"За даними слідства, групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник так званого голови Криму Аксьонова", - зазначив Дехтяренко.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру, їм загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

 

Теги: #сбу #спецоперація #агентура

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