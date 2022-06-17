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11:11 17.06.2022

Евакуація з заводу "Азот" неможлива через постійні обстріли, там в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей - Луганська ОВА

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Евакуація з заводу "Азот" неможлива через постійні обстріли, там в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей - Луганська ОВА

Евакуація з заводу "Азот" у Сєвєродонецьку наразі неможлива через постійні обстріли та бої, в укритті там перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуація з сєвєродонецького "Азоту" неможлива. Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої", - написав він у фейсбуці.

За інформацією Гайдая, в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.

"Минулого місяця, коли ми пропонували, – ці люди від евакуації відмовилися. Вихід із комбінату можливий лише за повного припинення вогню. Сєвєродонецьк не заблокований, комунікація з містом є", - наголосив голова ОВА.

 

Теги: #азот #евакуація #луганська_область

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