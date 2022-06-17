ВМС ЗСУ вразили російський буксир "Василий Бех" із ЗРК на борту

В акваторії Чорного моря українські військові вразили ворожий буксир "Василий Бех" під час транспортування боєприпасів, озброєння й особового складу чорноморського флоту, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василий Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

У ВМС зазначили, що збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Василий Бех" водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

У свою чергу Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомила, що, за попередніми даними, вражено 70% екіпажу, доля решти невідома.

"У Чорному морі ворожий флот внаслідок точної роботи угруповання різнорідних сил оборони півдня України втратив буксир "Василий Бех", який забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту рашистів. Незважаючи на оснащення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти невідома", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Ворожі кораблі зараз намагаються здійснювати пошуково-рятувальну операцію.