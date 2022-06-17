Події

08:25 17.06.2022

Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

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Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

Російські окупанти минулої доби обстрілювали населені пункти Луганської області з артилерії та реактивних систем залпового вогню, використовувалася авіація, в результаті загинуло 6 людей у Лисичанську та Сєвєродонецьку, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"За минулу добу росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Боровського, Миколаївки та Новоіванівки. Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці. Тривають бої у Сєвєродонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Гайдай наголосив, що ракетний авіаудар по будинку культури, де ховалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро людей госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також були люди. Від обстрілу на вулиці загинув місцевий житель.

"Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька – матір із сином. Крім того, у Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень у селищі Синецький під Сєвєродонецьком", – наголосив глава ОВА.

За його словами, зафіксовано обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної "Азоту". На території хімічного гіганта майже не залишилося адміністративних корпусів, що вціліли.

 

 

 

Теги: #війна #зведення #луганська_область

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