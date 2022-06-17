Події

07:52 17.06.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 12 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, спричинені обстрілами.

"Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася у Чугуївському (2) та Харківському районах області. Горіли: господарська споруда, гараж, автомобіль, мотоцикли, а також трава на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 5 разів виїжджали гасити пожежі в екосистемах, 4 – пожежі, що виникли з причин, не пов'язаних з обстрілами, двічі – для надання допомоги співробітникам Нацполіції та 5 – для надання допомоги комунальникам у розчищенні зруйнованих об'єктів від завалів.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 80 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #україна #харківська_область #обстріли

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