Російські окупанти обстріляли Глухівську громаду, постраждали тварини на місцевій фермі

Російські окупанти з артилерії обстріляли Глухівську громаду, постраждало майно та тварини на місцевій фермі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли з артилерії Глухівську громаду, 30 прильотів із реактивних систем залпового вогню. Обстріляли поля та городи. Сильно постраждала місцева ферма: майно та тварини", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.