Події

22:05 16.06.2022

Російські окупанти обстріляли Глухівську громаду, постраждали тварини на місцевій фермі

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли Глухівську громаду, постраждали тварини на місцевій фермі

Російські окупанти з артилерії обстріляли Глухівську громаду, постраждало майно та тварини на місцевій фермі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли з артилерії Глухівську громаду, 30 прильотів із реактивних систем залпового вогню. Обстріляли поля та городи. Сильно постраждала місцева ферма: майно та тварини", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

 

 

 

Теги: #війна #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 16.06.2022
Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

Подоляк вважає російські заяви про переговори спробою обдурити світ

20:35 16.06.2022
Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

Захід допомагає Україні оборонятися від РФ, але не вступає у війну, тому було домовлено не постачати Києву певний вид озброєнь - Макрон

18:55 16.06.2022
У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

У світі, певно, немає лідера, який може змусити Путіна припинити війну – Зеленський

18:43 16.06.2022
Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

Росія повинна зрозуміти, що мир не має альтернативи, й повинна почати його шукати - Зеленський

15:36 16.06.2022
Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

15:30 16.06.2022
РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

10:55 16.06.2022
На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

10:40 16.06.2022
Окупанти на сході України обстріляли потяг із гуманітарною їжею World Central Kitchen – засновник організації

Окупанти на сході України обстріляли потяг із гуманітарною їжею World Central Kitchen – засновник організації

09:47 16.06.2022
РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

09:20 16.06.2022
Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю в т.зв. "ДНР" не був виконаний

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію "Кримського мосту", вона оприлюднена у відкритому доступі

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Статус кандидата в члени ЄС для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ ст. - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

У Криворізькому районі ворожі снаряди влучили в поле з пшеницею, виникла масштабна пожежа

Scania відкрила в Україні нову сервісну станцію в Броварах

У Донецькій області в четвер поранено двох мирних жителів

Брати Клички зустрілися із Шольцом

Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб ООН організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів – Макрон

ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю в т.зв. "ДНР" не був виконаний

Висновки Єврокомісії щодо статусу кандидата України в ЄС у п'ятницю оприлюднять фон дер Ляєн та Варгеї

Макрон заявив, що розчарований телефонними розмовами з Путіним після побаченого в Бучі, проте вважає, що їх треба продовжувати

Британія передасть Україні 20 самохідних артилерійських установок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА