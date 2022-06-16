Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

Президент України Володимир Зеленський доручив відповідним державним органам здійснити перевірку готовності до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Те, що стосується напрямку з Білорусі: хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача. Учора було засідання ставки. Вони (засідання – ІФ) відбуваються, ми їх не робимо публічними, коли вони відбуваються... Учора на засіданні ставки обговорювалося питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього причетні, – що там відбувається (у Білорусі – ІФ), у якому стані перебуває сьогодні білоруське військо, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента", - повідомив Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів" у четвер.

"У результаті є доручення (президента – ІФ). Зараз відбуватиметься перевірка в чотирьох областях стану підготовки, якщо будуть повторні виклики для нашої країни (з боку РБ – ІФ-У)", - додав він.